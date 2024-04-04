ФОТО. По примеру Рэшфорда. Игроков МЮ оштрафовали за неправильную парковку

Футболисты «Манчестер Юнайтед» решили вместе позавтракать и отправились в одно из заведений города.

Тимбилдинг прошел на ура, а вот после завтрака игроков «красных дьяволов» ожидали неприятности. Вернувшись к своим машинам, футболисты обнаружили штрафы за неправильную парковку. Правда, это нисколько не сказалось на их настроении – в частности, Магуайр и Хойлунд с улыбкой отреагировали на талоны, прикрепленные к лобовому стеклу.

Напомним, что сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет в гостях матч против «Челси» в рамках 31-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от «еврокубковой» пятой позиции на девять очков.