Легенда Ливерпуля назвал одного игрока МЮ, какого пригласил бы на Энфилд

Футбольный эксперт Джейми Каррагер ответил на вопрос, какого игрока он взял бы в нынешний «Ливерпуль» из «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, я бы, наверное, взял только одного молодого парня, Кобби Мейну. Мейну очень хорош для своего возраста. Думаю, он похож на суперзвезду. Он мог бы стать настоящей суперзвездой в «Ливерпуле».

Пытаюсь понять, кто ещё в команде «красных дьяволов» на самом деле лучше игрока «Ливерпуля» на той же позиции. Сложно ответить, но, может быть, Бруну Фернандеш в роли атакующего полузащитника, но он не очень подходит команде Клоппа, Рэшфорд тоже хорош, но он не раскрылся бы у Клоппа так, как Мейну в полузащите», – приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

В текущем сезоне 18-летний футболист сыграл 21 матч во всех турнирах в основном составе «Манчестер Юнайтед», отметившись двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.