Легенда Ливерпуля назвал одного игрока МЮ, какого пригласил бы на Энфилд
Джейми Каррагер считает, что больше никто из манкунианцев не сможет усилить мерсисайдцев
Футбольный эксперт Джейми Каррагер ответил на вопрос, какого игрока он взял бы в нынешний «Ливерпуль» из «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, я бы, наверное, взял только одного молодого парня, Кобби Мейну. Мейну очень хорош для своего возраста. Думаю, он похож на суперзвезду. Он мог бы стать настоящей суперзвездой в «Ливерпуле».
Пытаюсь понять, кто ещё в команде «красных дьяволов» на самом деле лучше игрока «Ливерпуля» на той же позиции. Сложно ответить, но, может быть, Бруну Фернандеш в роли атакующего полузащитника, но он не очень подходит команде Клоппа, Рэшфорд тоже хорош, но он не раскрылся бы у Клоппа так, как Мейну в полузащите», – приводит слова Каррагера Liverpool Echo.
В текущем сезоне 18-летний футболист сыграл 21 матч во всех турнирах в основном составе «Манчестер Юнайтед», отметившись двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.
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