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04 апреля 2024, 09:14 |
1003
1

Мог бы сняться в голливудском боевике. Экс-игрок Реала нереально раскачался

Месут Озил не прохлаждается после завершения футбольной карьеры

04 апреля 2024, 09:14 |
1003
1
Мог бы сняться в голливудском боевике. Экс-игрок Реала нереально раскачался
Instagram

Бывший полузащитник «Арсенала», «Реала» и сборной Германии Месут Озил не перестает удивлять своей физической формой.

35-летний Месут, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, с тех пор нереально раскачался. Озил опубликовал в соцсетях видео силовой тренировки.

Форма уроженца Гельзенкирхена вполне позволила бы ему исполнить роль в каком-нибудь голливудском боевике.

Напомним, что за свою футбольную карьеру Озил стал чемпионом мира со сборной Германии, чемпионом Испании в составе «Реала», а также завоевал национальные Кубки трех стран (Германии, Испании и Англии).

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Месут Озил сборная Германии по футболу Реал Мадрид Арсенал Лондон
Источник Instagram
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Flying Cat
Не сидить, а стоїть, склавши руки. На фото ж все видно! 
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