Мог бы сняться в голливудском боевике. Экс-игрок Реала нереально раскачался

Бывший полузащитник «Арсенала», «Реала» и сборной Германии Месут Озил не перестает удивлять своей физической формой.

35-летний Месут, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, с тех пор нереально раскачался. Озил опубликовал в соцсетях видео силовой тренировки.

Форма уроженца Гельзенкирхена вполне позволила бы ему исполнить роль в каком-нибудь голливудском боевике.

Напомним, что за свою футбольную карьеру Озил стал чемпионом мира со сборной Германии, чемпионом Испании в составе «Реала», а также завоевал национальные Кубки трех стран (Германии, Испании и Англии).