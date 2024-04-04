Мог бы сняться в голливудском боевике. Экс-игрок Реала нереально раскачался
Месут Озил не прохлаждается после завершения футбольной карьеры
Бывший полузащитник «Арсенала», «Реала» и сборной Германии Месут Озил не перестает удивлять своей физической формой.
35-летний Месут, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, с тех пор нереально раскачался. Озил опубликовал в соцсетях видео силовой тренировки.
Форма уроженца Гельзенкирхена вполне позволила бы ему исполнить роль в каком-нибудь голливудском боевике.
Напомним, что за свою футбольную карьеру Озил стал чемпионом мира со сборной Германии, чемпионом Испании в составе «Реала», а также завоевал национальные Кубки трех стран (Германии, Испании и Англии).
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