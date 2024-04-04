Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед
Англия
04 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 08:18
223
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед

Поединок пройдет 4 апреля в 22:15 в Лондоне

04 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 08:18
223
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 11-е место, имея 40 очков. «Манчестер Юнайтед» идет 6-м с 48 пунктами.

Видеотрансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» проводит телеканал Setanta Sports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гвардиола оценил отставание Ман Сити от Арсенала и Ливерпуля
Ман Сити отметился результатом, которого у него еще не было в этом сезоне
Артета оценил победу Арсенала с Зинченко над Лутоном
где смотреть Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Теннис | 04 апреля 2024, 06:25 2
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне

Элина из-за дождя пока что все еще не провела поединок против Дарьи Сэвилл

Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Теннис | 04 апреля 2024, 02:07 11
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне

Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов

Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Футбол | 03.04.2024, 08:30
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 04.04.2024, 06:15
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Бокс | 03.04.2024, 09:11
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
02.04.2024, 13:24 2
Футбол
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 18
Теннис
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 5
Теннис
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем