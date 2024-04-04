Англия04 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 08:18
223
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед
Поединок пройдет 4 апреля в 22:15 в Лондоне
04 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 04 апреля 2024, 08:18
223
0
В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 11-е место, имея 40 очков. «Манчестер Юнайтед» идет 6-м с 48 пунктами.
Видеотрансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» проводит телеканал Setanta Sports.
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