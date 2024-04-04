Украина. Премьер лига04 апреля 2024, 06:34 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:38
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Стали известны даты и время матчей 26-го тура Украинской Премьер-лиги
Дирекция лиги определила даты проведения и время начала поединков
04 апреля 2024, 06:34 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:38
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 26-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 27 по 29 апреля.
УПЛ. 26-й тур
27 апреля (суббота)
- 13:00. Минай – Черноморец
- 13:00. Днепр-1 – Динамо
- 15:30. ЛНЗ – Шахтер
- 18:00. Рух – Верес
28 апреля (воскресенье)
- 13:00. Заря – Оболонь
- 15:30. Колос – Александрия
- 18:00. Кривбасс – Металлист 1925
29 апреля (понедельник)
- 18:00. Полесье – Ворскла
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