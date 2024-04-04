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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 06:34 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:38
354
0

Стали известны даты и время матчей 26-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция лиги определила даты проведения и время начала поединков

04 апреля 2024, 06:34 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:38
354
0
Стали известны даты и время матчей 26-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 26-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 27 по 29 апреля.

УПЛ. 26-й тур

27 апреля (суббота)

  • 13:00. Минай – Черноморец
  • 13:00. Днепр-1 – Динамо
  • 15:30. ЛНЗ – Шахтер
  • 18:00. Рух – Верес

28 апреля (воскресенье)

  • 13:00. Заря – Оболонь
  • 15:30. Колос – Александрия
  • 18:00. Кривбасс – Металлист 1925

29 апреля (понедельник)

  • 18:00. Полесье – Ворскла
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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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