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Молодежные турниры
04 апреля 2024, 04:41 | Обновлено 04 апреля 2024, 05:05
21
0

Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора к Евро-2024 WU-19

Судьи: Кристина Козорог, Александра Вдовина, София Причина, Ирина Чайка

04 апреля 2024, 04:41 | Обновлено 04 апреля 2024, 05:05
21
0
Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора к Евро-2024 WU-19
УАФ. Кристина Козорог

Квартет украинских арбитров будет работать на матчах второго отборочного раунда молодежного женского Евро-2024 WU-19, которые проходят 3-9 апреля в Албании и Грузии.

Кристина Козорог выступает главным арбитром в поединках группы В2 Шотландия – Лихтенштейн (3 апреля) и Лихтенштейн – Кипр (9 апреля) и исполняет обязанности четвертого арбитра в матче Албания – Лихтенштейн (6 апреля). Во всех этих играх одним из лайнсменов будет Александра Вдовина.

София Причина выступит главным арбитром в поединках группы В5 Северная Ирландия – Грузия (3 апреля) и Грузия – Казахстан (9 апреля) и исполняет обязанности четвертого арбитра в матче Эстония – Грузия (6 апреля). Во всех этих играх одним из лайнсменов будет Ирина Чайка.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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