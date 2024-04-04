Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора к Евро-2024 WU-19

Квартет украинских арбитров будет работать на матчах второго отборочного раунда молодежного женского Евро-2024 WU-19, которые проходят 3-9 апреля в Албании и Грузии.

Кристина Козорог выступает главным арбитром в поединках группы В2 Шотландия – Лихтенштейн (3 апреля) и Лихтенштейн – Кипр (9 апреля) и исполняет обязанности четвертого арбитра в матче Албания – Лихтенштейн (6 апреля). Во всех этих играх одним из лайнсменов будет Александра Вдовина.

София Причина выступит главным арбитром в поединках группы В5 Северная Ирландия – Грузия (3 апреля) и Грузия – Казахстан (9 апреля) и исполняет обязанности четвертого арбитра в матче Эстония – Грузия (6 апреля). Во всех этих играх одним из лайнсменов будет Ирина Чайка.