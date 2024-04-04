Украина. Премьер лига04 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:37
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Утверждены даты и время матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги
Дирекция лиги определила даты проведения и время начала поединков
04 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:37
117
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 25-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 20 по 22 апреля.
УПЛ. 25-й тур
20 апреля (суббота)
- 15:30. Черноморец – Кривбасс
- 18:00. Ворскла – Колос
21 апреля (воскресенье)
- 13:00. Верес – Днепр-1
- 15:30. Александрия – ЛНЗ
- 18:00. Динамо – Полесье
22 апреля (понедельник)
- 13:00. Минай – Рух
- 15:30. Металлист 1925 – Оболонь
- 18:00. Шахтер – Заря
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