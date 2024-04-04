Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утверждены даты и время матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:37
117
0

Утверждены даты и время матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция лиги определила даты проведения и время начала поединков

04 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:37
117
0
Утверждены даты и время матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Шахтер

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 25-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 20 по 22 апреля.

УПЛ. 25-й тур

20 апреля (суббота)

  • 15:30. Черноморец – Кривбасс
  • 18:00. Ворскла – Колос

21 апреля (воскресенье)

  • 13:00. Верес – Днепр-1
  • 15:30. Александрия – ЛНЗ
  • 18:00. Динамо – Полесье

22 апреля (понедельник)

  • 13:00. Минай – Рух
  • 15:30. Металлист 1925 – Оболонь
  • 18:00. Шахтер – Заря
По теме:
Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Источник: немецкий клуб проявляет предметный интерес к голкиперу Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
Футбол | 04 апреля 2024, 03:01 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Футбол | 03 апреля 2024, 16:22 3
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина

Игрок получит соглашение на 4-5 лет

Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Теннис | 04.04.2024, 02:25
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Футбол | 03.04.2024, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.04.2024, 19:59
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
02.04.2024, 07:17 4
Теннис
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 2
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 231
Футбол
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем