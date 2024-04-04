Другие новости04 апреля 2024, 03:01 |
23
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 апреля 2024, 03:01 |
23
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В четверг, 4 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Заря – Динамо Киев
21:30 Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед
22:15 Челси – Манчестер Юнайтед
КИБЕРСПОРТ (LOL)
11:00 T1 – Hanwha Life
13:00 FunPlus – Ninjas in Pyjamas
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