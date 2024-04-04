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04 апреля 2024, 03:01 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 апреля 2024, 03:01 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 4 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Динамо Киев

Ggbet 7.10 – 5.00 – 1.45

21:30 Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед

Ggbet 1.09 – 15.00 – 30.00

22:15 Челси – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.01 – 4.31 – 2.49

КИБЕРСПОРТ (LOL)

11:00 T1 – Hanwha Life

Ggbet 1.52 – 2.46

13:00 FunPlus – Ninjas in Pyjamas

Ggbet 1.64 – 2.22

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Источник Sport.ua
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