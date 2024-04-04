СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля

В четверг, 4 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Динамо Киев

7.10 – 5.00 – 1.45

21:30 Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед

1.09 – 15.00 – 30.00

22:15 Челси – Манчестер Юнайтед

2.01 – 4.31 – 2.49

КИБЕРСПОРТ (LOL)

11:00 T1 – Hanwha Life

1.52 – 2.46

13:00 FunPlus – Ninjas in Pyjamas

1.64 – 2.22