Капитан Милана отклонил предложение по новому контракту

У «Милана» возникли трудности с продлением контракта с капитаном команды Давиде Калабрией. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение Калабрии действует до лета 2025 года. «Милан» предложил 27-летнему защитнику новое соглашение с сохранением текущей зарплаты в размере 2 миллионов евро в год. Калабрия требует повышения зарплаты.

В случае, если соглашение так и не будет найдено, «Милан» будет вынужден продать игрока ближайшим летом. Трансферная стоимость Калабрии оценивается в 15 миллионов евро.