Италия03 апреля 2024, 21:12 |
687
0
Капитан Милана отклонил предложение по новому контракту
Давиде Калабрия требует повышения зарплаты
03 апреля 2024, 21:12 |
687
0
У «Милана» возникли трудности с продлением контракта с капитаном команды Давиде Калабрией. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Нынешнее соглашение Калабрии действует до лета 2025 года. «Милан» предложил 27-летнему защитнику новое соглашение с сохранением текущей зарплаты в размере 2 миллионов евро в год. Калабрия требует повышения зарплаты.
В случае, если соглашение так и не будет найдено, «Милан» будет вынужден продать игрока ближайшим летом. Трансферная стоимость Калабрии оценивается в 15 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 апреля 2024, 16:51 10
Тренер считает, что проблема в молодости игроков
Футбол | 03 апреля 2024, 20:01 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ
Теннис | 03.04.2024, 02:05
Бокс | 03.04.2024, 09:11
Футбол | 03.04.2024, 00:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.04.2024, 07:01 3
Футбол
01.04.2024, 21:01 7
02.04.2024, 12:12 5
02.04.2024, 15:59
02.04.2024, 13:40 10
02.04.2024, 10:03 5
Футбол