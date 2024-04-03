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Италия
03 апреля 2024, 21:12 |
687
0

Капитан Милана отклонил предложение по новому контракту

Давиде Калабрия требует повышения зарплаты

03 апреля 2024, 21:12 |
687
0
Капитан Милана отклонил предложение по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Калабрия

У «Милана» возникли трудности с продлением контракта с капитаном команды Давиде Калабрией. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение Калабрии действует до лета 2025 года. «Милан» предложил 27-летнему защитнику новое соглашение с сохранением текущей зарплаты в размере 2 миллионов евро в год. Калабрия требует повышения зарплаты.

В случае, если соглашение так и не будет найдено, «Милан» будет вынужден продать игрока ближайшим летом. Трансферная стоимость Калабрии оценивается в 15 миллионов евро.

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Милан Давиде Калабрия продление контракта
Источник Tuttomercatoweb
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