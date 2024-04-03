Александр СВАТОК: «Хочется попасть на Евро-2024»

Защитник «Днепр-1» Александр Сваток признался, что надеется попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024:

«Сильную игру хочется показывать каждый матч. Мне, как и любому украинскому футболисту хочется попасть на Евро. Сейчас каждый будет показывать и доказывать, что именно они должны попасть в заявку, а не кто-то другой. Поэтому ничего уникального добавить не могу. Евро – мечта любого футболиста, и я не являюсь исключением».

На счету Сватка 5 матчей за сборную Украины, все – в отборочном турнире к Евро-2024.