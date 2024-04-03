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  4. Александр СВАТОК: «Хочется попасть на Евро-2024»
Чемпионат Европы
03 апреля 2024, 19:54 |
205
0

Александр СВАТОК: «Хочется попасть на Евро-2024»

Защитник «Днепра-1» надеется попасть в сборную Украины

03 апреля 2024, 19:54 |
205
0
Александр СВАТОК: «Хочется попасть на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник «Днепр-1» Александр Сваток признался, что надеется попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024:

«Сильную игру хочется показывать каждый матч. Мне, как и любому украинскому футболисту хочется попасть на Евро. Сейчас каждый будет показывать и доказывать, что именно они должны попасть в заявку, а не кто-то другой. Поэтому ничего уникального добавить не могу. Евро – мечта любого футболиста, и я не являюсь исключением».

На счету Сватка 5 матчей за сборную Украины, все – в отборочном турнире к Евро-2024.

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Александр Сваток Днепр-1 сборная Украины по футболу Евро-2024
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