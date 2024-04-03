Александр СВАТОК: «Хочется попасть на Евро-2024»
Защитник «Днепра-1» надеется попасть в сборную Украины
Защитник «Днепр-1» Александр Сваток признался, что надеется попасть в заявку сборной Украины на Евро-2024:
«Сильную игру хочется показывать каждый матч. Мне, как и любому украинскому футболисту хочется попасть на Евро. Сейчас каждый будет показывать и доказывать, что именно они должны попасть в заявку, а не кто-то другой. Поэтому ничего уникального добавить не могу. Евро – мечта любого футболиста, и я не являюсь исключением».
На счету Сватка 5 матчей за сборную Украины, все – в отборочном турнире к Евро-2024.
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