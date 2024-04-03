Капитан Наполи покинет клуб летом

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, скорее всего, летом покинет клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее Ди Лоренцо планировал завершить свою карьеру в Неаполе, однако его очень разочаровало поведение руководства клуба по ходу нынешнего сезона. Теперь он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

У Ди Лоренцо уже есть как минимум три варианта продолжения карьеры. Это миланский «Интер» и два клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне на счету Ди Лоренцо 2 гола и 7 ассистов в 40 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 30-летнего итальянца рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.