Капитан Наполи покинет клуб летом
Джованни Ди Лоренцо будет искать новый клуб
Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, скорее всего, летом покинет клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее Ди Лоренцо планировал завершить свою карьеру в Неаполе, однако его очень разочаровало поведение руководства клуба по ходу нынешнего сезона. Теперь он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
У Ди Лоренцо уже есть как минимум три варианта продолжения карьеры. Это миланский «Интер» и два клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».
В нынешнем сезоне на счету Ди Лоренцо 2 гола и 7 ассистов в 40 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 30-летнего итальянца рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
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