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Италия
03 апреля 2024, 19:17 |
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Капитан Наполи покинет клуб летом

Джованни Ди Лоренцо будет искать новый клуб

03 апреля 2024, 19:17 |
560
0
Капитан Наполи покинет клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, скорее всего, летом покинет клуб. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее Ди Лоренцо планировал завершить свою карьеру в Неаполе, однако его очень разочаровало поведение руководства клуба по ходу нынешнего сезона. Теперь он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

У Ди Лоренцо уже есть как минимум три варианта продолжения карьеры. Это миланский «Интер» и два клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне на счету Ди Лоренцо 2 гола и 7 ассистов в 40 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 30-летнего итальянца рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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Наполи Джованни Ди Лоренцо Интер Милан Астон Вилла Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Il Mattino
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