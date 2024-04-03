Тренеру АПЛ грозит наказание. Он обругал арбитра после пенальти Мудрика
Компани может получить дисквалификацию
Футбольная ассоциация Англии рассмотрит дело против наставника «Бернли» Венсана Компани, который в матче АПЛ против «Челси» обматерил арбитра Даррена Ингланда.
Рефери поставил пенальти после фола Лоренса Ассиньона против Михаила Мудрика. Игрок «Бернли» получил вторую желтую карточку и был удален, а затем красную карточку получил Компани, который бурно реагировал на эпизод.
После матча тренер извинился за оскорбления, однако отметил, что «арбитры в нынешнем сезоне АПЛ работают недостаточно хорошо».
Компани грозит дисквалификация. Команда в таблице АПЛ занимает предпоследнее место.
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