Тренеру АПЛ грозит наказание. Он обругал арбитра после пенальти Мудрика

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит дело против наставника «Бернли» Венсана Компани, который в матче АПЛ против «Челси» обматерил арбитра Даррена Ингланда.

Рефери поставил пенальти после фола Лоренса Ассиньона против Михаила Мудрика. Игрок «Бернли» получил вторую желтую карточку и был удален, а затем красную карточку получил Компани, который бурно реагировал на эпизод.

После матча тренер извинился за оскорбления, однако отметил, что «арбитры в нынешнем сезоне АПЛ работают недостаточно хорошо».

Компани грозит дисквалификация. Команда в таблице АПЛ занимает предпоследнее место.