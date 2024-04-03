Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, что во время взрыва на базе «Днепра» проходила детская тренировка.

– Когда команда соберется, она сможет на базе тренироваться?

– В таком виде, как сейчас, база не должна находиться. Будем делать все возможное, чтобы привести ее в надлежащее состояние. Но есть еще другая проблема.

– Вы о втором дневном «прилете»?

– Да. Он был в 17:00. Пострадала наша детская академия, а еще интернат. У него с «Кривбассом» договор о подготовке молодых игроков. Здесь вопрос не столько финансовый, сколько моральный. Прежде всего, для тех приезжих детей, кто там находится. Как быть дальше, с командой U-19, детскими командами? Какой нас ожидает отток молодежи? Вот за что мы больше переживаем.

– Дети напуганы?

– Конечно. Во время взрыва, который произошел в 17 часов, у детей была тренировка. Их моральное состояние подорвано. Не исключено, что многие из них теперь будут бояться оставаться в Днепре, тренироваться.