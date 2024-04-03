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  4. Во время взрыва на базе Днепра проходила детская тренировка
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 17:27 |
1193
0

Во время взрыва на базе Днепра проходила детская тренировка

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман переживает из-за возможного оттока молодежи

03 апреля 2024, 17:27 |
1193
0
Во время взрыва на базе Днепра проходила детская тренировка
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, что во время взрыва на базе «Днепра» проходила детская тренировка.

– Когда команда соберется, она сможет на базе тренироваться?

– В таком виде, как сейчас, база не должна находиться. Будем делать все возможное, чтобы привести ее в надлежащее состояние. Но есть еще другая проблема.

– Вы о втором дневном «прилете»?

– Да. Он был в 17:00. Пострадала наша детская академия, а еще интернат. У него с «Кривбассом» договор о подготовке молодых игроков. Здесь вопрос не столько финансовый, сколько моральный. Прежде всего, для тех приезжих детей, кто там находится. Как быть дальше, с командой U-19, детскими командами? Какой нас ожидает отток молодежи? Вот за что мы больше переживаем.

– Дети напуганы?

– Конечно. Во время взрыва, который произошел в 17 часов, у детей была тренировка. Их моральное состояние подорвано. Не исключено, что многие из них теперь будут бояться оставаться в Днепре, тренироваться.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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