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  4. Шахтер – Черноморец. Стали известны составы на полуфинал Кубка Украины
Кубок Украины
03 апреля 2024, 16:50 |
741
1

Шахтер – Черноморец. Стали известны составы на полуфинал Кубка Украины

Матч начнется в 18:00 по Киеву

03 апреля 2024, 16:50 |
741
1
Шахтер – Черноморец. Стали известны составы на полуфинал Кубка Украины
Кубок Украины

Сегодня, 3 апреля, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче 1/2 финала Кубка Украины примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время команды ждут экстра-таймы и серия пенальти.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Романа Григорчука на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Эгиналду, Кевин, Судаков, Сикан.

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Васильев, Авагимян, Брагару, Бадибанга, Штогрин, Бойчук.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец стартовые составы
Источник Sport.ua
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