Шахтер – Черноморец. Стали известны составы на полуфинал Кубка Украины

Сегодня, 3 апреля, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче 1/2 финала Кубка Украины примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время команды ждут экстра-таймы и серия пенальти.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Романа Григорчука на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Эгиналду, Кевин, Судаков, Сикан.

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Васильев, Авагимян, Брагару, Бадибанга, Штогрин, Бойчук.