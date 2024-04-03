Заглембе официальным заявлением отреагировал на инцидент с болельщиками

«Заглембе» Сосновец выступил с официальным заявлением относительно инцидента с группой болельщиков, которые ворвались на клубную базу во время тренировки первой команды:

«Сегодня в полдень на тренировке первой команды «Заглембе» появилась группа мужчин, которая прервала занятие, после чего состоялся разговор с тренерским штабом и футболистами.

Принимая во внимание фигуры мужчин, которые были закрыты масками, клуб сообщил об этом факте полицию, которая на место направила патруль. Сейчас проводятся действия, которые имеют целью выяснить обстоятельства происшествия.

В то же время информируем, что в течение ближайших 24 часов сообщим общественности о кадровых решениях, которые касаются нашего клуба».

Ранее агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий заявил, что его подопечный планирует покинуть польский клуб.