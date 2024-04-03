Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заглембе официальным заявлением отреагировал на инцидент с болельщиками
Польша
03 апреля 2024, 16:31 | Обновлено 03 апреля 2024, 16:32
1189
0

Заглембе официальным заявлением отреагировал на инцидент с болельщиками

В польском клубе обещают вскоре сообщить о кадровых решениях

03 апреля 2024, 16:31 | Обновлено 03 апреля 2024, 16:32
1189
0
Заглембе официальным заявлением отреагировал на инцидент с болельщиками
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

«Заглембе» Сосновец выступил с официальным заявлением относительно инцидента с группой болельщиков, которые ворвались на клубную базу во время тренировки первой команды:

«Сегодня в полдень на тренировке первой команды «Заглембе» появилась группа мужчин, которая прервала занятие, после чего состоялся разговор с тренерским штабом и футболистами.

Принимая во внимание фигуры мужчин, которые были закрыты масками, клуб сообщил об этом факте полицию, которая на место направила патруль. Сейчас проводятся действия, которые имеют целью выяснить обстоятельства происшествия.

В то же время информируем, что в течение ближайших 24 часов сообщим общественности о кадровых решениях, которые касаются нашего клуба».

Ранее агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий заявил, что его подопечный планирует покинуть польский клуб.

По теме:
ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике
Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
фанаты болельщики Александр Хацкевич встреча с болельщиками драка с болельщиками чемпионат Польши по футболу Заглембе Сосновец
Источник Заглембе Сосновец
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Футбол | 02 апреля 2024, 19:14 0
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты

Артем Довбик летом может покинуть «Жирону»

Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука
Футбол | 03 апреля 2024, 15:12 0
Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука
Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука

Бараха считает, что Роман как раз набрал хорошую форму

Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность
Футбол | 03.04.2024, 12:32
Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность
Скандальный экс-динамовец исключен из состава Слована за неадекватность
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
Футбол | 03.04.2024, 00:35
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Теннис | 02.04.2024, 21:11
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 5
Футбол
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 3
Теннис
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
01.04.2024, 20:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем