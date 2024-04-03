ВИДЕО. Боруссия Д презентовала специальную форму к юбилею Сигнал Идуна Парк

Дортмундская «Боруссия» представила специальную форму в честь 50-летия домашнего стадиона «Сигнал Идуна Парк». Фотографии и видео были опубликованы на сайте клуба.

«Только бетон и сталь, пока это место не станет пульсирующей душой, где незабываемые моменты на поле сливаются с личными историями каждого из нас, создавая уникальный дух, который делает наш стадион местом, не имеющим себе равных в мире.

Просто кусок ткани, пока он не ляжет на плечи и не станет живым сердцебиением. Это символ единства, который объединяет нити истории и рассказывает о ней, не говоря ни слова.

Это просто место, пока мы не сделаем его своим домом. Это всего лишь кусок ткани, пока он не несет в себе бесчисленные воспоминания», — говорится в заявлении.