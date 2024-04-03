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  4. ВИДЕО. Боруссия Д презентовала специальную форму к юбилею Сигнал Идуна Парк
Германия
03 апреля 2024, 16:17 |
261
0

ВИДЕО. Боруссия Д презентовала специальную форму к юбилею Сигнал Идуна Парк

Домашней арене дортмундского клуба исполняется 50 лет

03 апреля 2024, 16:17 |
261
0
ВИДЕО. Боруссия Д презентовала специальную форму к юбилею Сигнал Идуна Парк
Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» представила специальную форму в честь 50-летия домашнего стадиона «Сигнал Идуна Парк». Фотографии и видео были опубликованы на сайте клуба.

«Только бетон и сталь, пока это место не станет пульсирующей душой, где незабываемые моменты на поле сливаются с личными историями каждого из нас, создавая уникальный дух, который делает наш стадион местом, не имеющим себе равных в мире.

Просто кусок ткани, пока он не ляжет на плечи и не станет живым сердцебиением. Это символ единства, который объединяет нити истории и рассказывает о ней, не говоря ни слова.

Это просто место, пока мы не сделаем его своим домом. Это всего лишь кусок ткани, пока он не несет в себе бесчисленные воспоминания», — говорится в заявлении.

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Боруссия Дортмунд презентация игровая форма видео
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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