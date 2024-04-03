Почеттино объяснил провал Челси в чемпионате Англии

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино считает, что 12-е место в АПЛ связано с молодостью команды, а также занятостью в кубковых турнирах.

Сообщается, что фаны Синих недовольны выступлениями в чемпионате, где команда выиграла два из последних пяти матчей, а в последнем туре потеряла очки с аутсайдером «Бернли».

«В таблице АПЛ мы отстаем от многих соперников по той причине, что у нас есть перенесенные матчи из-за Кубка Англии и Кубка лиги. Главная задача сейчас – это эволюция, прогресс команд. «Челси» – самая молодая команда в топ-5 чемпионатах, и в этих обстоятельствах мы не получили те результаты, на которые заслуживали».

«Это процесс, и он продолжается», – сказал Почеттино.

Лондонская команда в полуфинале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити».