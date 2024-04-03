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  4. Почеттино объяснил провал Челси в чемпионате Англии
Англия
03 апреля 2024, 16:51 | Обновлено 03 апреля 2024, 16:53
567
3

Почеттино объяснил провал Челси в чемпионате Англии

Тренер считает, что проблема в молодости игроков

03 апреля 2024, 16:51 | Обновлено 03 апреля 2024, 16:53
567
3
Почеттино объяснил провал Челси в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино считает, что 12-е место в АПЛ связано с молодостью команды, а также занятостью в кубковых турнирах.

Сообщается, что фаны Синих недовольны выступлениями в чемпионате, где команда выиграла два из последних пяти матчей, а в последнем туре потеряла очки с аутсайдером «Бернли».

«В таблице АПЛ мы отстаем от многих соперников по той причине, что у нас есть перенесенные матчи из-за Кубка Англии и Кубка лиги. Главная задача сейчас – это эволюция, прогресс команд. «Челси» – самая молодая команда в топ-5 чемпионатах, и в этих обстоятельствах мы не получили те результаты, на которые заслуживали».

«Это процесс, и он продолжается», – сказал Почеттино.

Лондонская команда в полуфинале Кубка Англии сыграет против «Манчестер Сити».

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Football London
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Комментарии 3
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pol-55
Коли розпродували гравців перед сезоном,не розуміли що буде.... 
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0
zzg77
Он просто не знает поговорку про тацора и что ему мешает!!!
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0
Saar
Серйозно!? А у Арсенала, МС, Лівера все по іншому?!!?
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0
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