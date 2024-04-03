ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике
Главный тренер «Заглембе» продолжает удивлять поляков
В среду, 1 апреля 2024 года, состоялся матч 25-го тура второго дивизиона Польши между «Заглембе» Сосновец и ГКС «Катовице». Победу со счетом 4:0 одержали гости.
После матча главный тренер «Заглембе» Александр Хацкевич на пресс-конференции удивил представителей СМИ, заявив, что тактику на матч выбирали сами футболисты.
Как оказалось, на этом странные действия бывшего тренера киевского «Динамо» не закончились. Он сообщил журналистам адрес своей электронной почты, чтобы те могли прислать ему предложения по тактике на следующий матч.
ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике
Szanowni Państwo! Przesyłamy adres e-mail Aleksandra Chackiewicza. Na konferencji trener zgodził się, aby podesłać mu pocztą podpowiedzi dotyczące strategii na mecz w Niecieczy. Tylko poważne oferty! pic.twitter.com/OW7qfN86pZ— 100% Zagłębie Sosnowiec (@100Zaglebie) April 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия уступила Саре Эррани в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе
Вячеслав Фридман считает смену города нецелесообразной