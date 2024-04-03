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  4. ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике
Польша
03 апреля 2024, 16:13 |
759
2

ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике

Главный тренер «Заглембе» продолжает удивлять поляков

03 апреля 2024, 16:13 |
759
2
ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

В среду, 1 апреля 2024 года, состоялся матч 25-го тура второго дивизиона Польши между «Заглембе» Сосновец и ГКС «Катовице». Победу со счетом 4:0 одержали гости.

После матча главный тренер «Заглембе» Александр Хацкевич на пресс-конференции удивил представителей СМИ, заявив, что тактику на матч выбирали сами футболисты.

Как оказалось, на этом странные действия бывшего тренера киевского «Динамо» не закончились. Он сообщил журналистам адрес своей электронной почты, чтобы те могли прислать ему предложения по тактике на следующий матч.

ФОТО. Хацкевич дал журналистам свою почту. Ждет подсказок по тактике

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Александр Хацкевич чемпионат Польши по футболу Катовице Заглембе Сосновец фото
Источник Twitter
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ZANREGENT1993
Это несерьёзно...
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0
Микола Захарченко
Всім у захист і " биться , бороться " , а тоді в атаку і " найти мяч " ...
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0
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