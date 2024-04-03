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  4. Топ-цифры в США. Манчестер Сити и Арсенал провели рекордный матч
Англия
03 апреля 2024, 15:50 |
679
1

Топ-цифры в США. Манчестер Сити и Арсенал провели рекордный матч

Но болельщики вряд ли были очень довольными

03 апреля 2024, 15:50 |
679
1
Топ-цифры в США. Манчестер Сити и Арсенал провели рекордный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что недавний матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» получился не самым захватывающим, игра стала рекордной для американского телевидения.

Матч посмотрели 2,1 миллиона человек – это самая популярная игра АПЛ для телевидения США. Если учитывать испаноязычный телеканал, то общая аудитория составила 2,6 миллиона человек.

Матч завершился со счетом 0:0, а «Арсенал» и «Манчестер Сити» отстают от лидера «Ливерпуля» на два и три очка соответственно.

Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе лондонской команды.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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Gargantua
людям воспитанным на баскетболе и бейсболе трудно понять, как можно с интересом смотреть на 90 минут игры, которые заканчиваются счетом 0 - 0.
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