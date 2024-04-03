Топ-цифры в США. Манчестер Сити и Арсенал провели рекордный матч
Но болельщики вряд ли были очень довольными
Несмотря на то, что недавний матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» получился не самым захватывающим, игра стала рекордной для американского телевидения.
Матч посмотрели 2,1 миллиона человек – это самая популярная игра АПЛ для телевидения США. Если учитывать испаноязычный телеканал, то общая аудитория составила 2,6 миллиона человек.
Матч завершился со счетом 0:0, а «Арсенал» и «Манчестер Сити» отстают от лидера «Ливерпуля» на два и три очка соответственно.
Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе лондонской команды.
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