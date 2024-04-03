Топ-цифры в США. Манчестер Сити и Арсенал провели рекордный матч

Несмотря на то, что недавний матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» получился не самым захватывающим, игра стала рекордной для американского телевидения.

Матч посмотрели 2,1 миллиона человек – это самая популярная игра АПЛ для телевидения США. Если учитывать испаноязычный телеканал, то общая аудитория составила 2,6 миллиона человек.

Матч завершился со счетом 0:0, а «Арсенал» и «Манчестер Сити» отстают от лидера «Ливерпуля» на два и три очка соответственно.

Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе лондонской команды.