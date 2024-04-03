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  4. Директор Днепра-1 рассказал, переедет ли команда в другой город из-за базы
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 15:56 |
1190
0

Директор Днепра-1 рассказал, переедет ли команда в другой город из-за базы

Вячеслав Фридман считает смену города нецелесообразной

03 апреля 2024, 15:56 |
1190
0
Директор Днепра-1 рассказал, переедет ли команда в другой город из-за базы
УПЛ-ТВ. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, переедет ли команда в другой город из-за разрушения спортивно-тренировочной базы в результате атаки россиян:

«На «Днепр-Арене» нам осталось провести 4 игры, из которых 3 крайне сложные: «Динамо», «Кривбасс», «Шахтер». Перевозить на 4 игры команду в другой город нецелесообразно – я так считаю. Возможно, какую-то игру мы перенесем, но на сегодня такого решения у нас нет.

Когда соберется команда, будем консультироваться: с тренерами, игроками. Узнаем их мнение, тогда и будем принимать окончательное решение. Планируется, что на загородной базе в Приднепровске футболисты соберутся в четверг – 4 апреля.

Что касается города, то Днепр живет своей жизнью. Никто никуда не выезжает. Работают театры, кинотеатры, рестораны. Однако в последний месяц воздушных тревог стало гораздо больше – они постоянные. Раньше такого не было. Похоже, что Днепр становится более прифронтовым городом».

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чемпионат Украины по футболу тренировочные базы Украинская Премьер-лига Днепр Вячеслав Фридман Днепр-1 российско-украинская война бомбардировки
Источник Спорт-Экспресс Украина
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