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Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 15:47 | Обновлено 03 апреля 2024, 15:48
1360
3

Полесье интересуется вингером сборной Грузии

Георгий Цитаишвили может вернуться в УПЛ

03 апреля 2024, 15:47 | Обновлено 03 апреля 2024, 15:48
1360
3
Полесье интересуется вингером сборной Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили (слева)

Как стало известно Sport.ua, житомирское «Полесье» заинтересовано в услугах вингера сборной Грузии Георгия Цитаишвили. «Волки» зимой рассматривали 23-летнего вингера, как возможную замену травмированному Бени Макуану.

По нашей информации, летом «Полесье» может вернуться к кандидатуре Цитаишвили, который недавно помог сборной Грузии впервые в истории выйти на чемпионат Европы. Все будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.

Контракт Гио принадлежит киевскому «Динамо». Игрок приостановил сотрудничество с киевским клубом благодаря правилу ФИФА и приложению 7, благодаря которому легионеры из УПЛ могут в одностороннем порядке приостанавливать контракт. Нынешний клуб игрока сборной Грузии «Динамо» Кутаиси не имеет финансовых возможностей полноценно выкупить контракт Цитаишвили.

Киевское «Динамо» летом будет определяться с судьбой Цитаишвили, потому что его контракт с клубом завершается 31 июня 2025 года. Нужно или подписывать новое соглашение и давать шанс в первой команде, или делать полноценный трансфер в другую команду.

Георгий Цитаишвили является воспитанником киевского «Динамо», но не смог закрепиться в первой команде. На правах аренды выступал за «Ворсклу», «Черноморец», «Вислу» Краков.

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Источник Sport.ua
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ViAn
Гіо втратив всіх друзів у Динамо. Всіх. Чому? Не підтримує ЗСУ! Це все, що про нього треба знати. У важкі часи не підтримав клуб, який його виростив, і ЗСУ!!! Його не буде в Динамо. А Полісся... не приїде він в Україну зараз. Його тут не чекають.
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