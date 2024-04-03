Полесье интересуется вингером сборной Грузии

Как стало известно Sport.ua, житомирское «Полесье» заинтересовано в услугах вингера сборной Грузии Георгия Цитаишвили. «Волки» зимой рассматривали 23-летнего вингера, как возможную замену травмированному Бени Макуану.

По нашей информации, летом «Полесье» может вернуться к кандидатуре Цитаишвили, который недавно помог сборной Грузии впервые в истории выйти на чемпионат Европы. Все будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.

Контракт Гио принадлежит киевскому «Динамо». Игрок приостановил сотрудничество с киевским клубом благодаря правилу ФИФА и приложению 7, благодаря которому легионеры из УПЛ могут в одностороннем порядке приостанавливать контракт. Нынешний клуб игрока сборной Грузии «Динамо» Кутаиси не имеет финансовых возможностей полноценно выкупить контракт Цитаишвили.

Киевское «Динамо» летом будет определяться с судьбой Цитаишвили, потому что его контракт с клубом завершается 31 июня 2025 года. Нужно или подписывать новое соглашение и давать шанс в первой команде, или делать полноценный трансфер в другую команду.

Георгий Цитаишвили является воспитанником киевского «Динамо», но не смог закрепиться в первой команде. На правах аренды выступал за «Ворсклу», «Черноморец», «Вислу» Краков.