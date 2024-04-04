Энергичный мозг Жироны. Мичел – восходящая звезда в мире тренеров

За свою шестилетнюю тренерскую карьеру Мичел возглавлял три команды Сегунды, добился трех повышений в классе и дважды был уволен.

Даже 17 сезонов в качестве игрока «Райо Вальекано» не смогли спасти его от увольнения после того, как он набрал 23 очка в 28 матчах Ла Лиги в 2019 году, а два года спустя, когда его «Уэска» оказалась на дне, поражение 0:2 от «Бетиса» привело к еще одному преждевременному завершению второй кампании в Ла Лиге в качестве тренера.

Поэтому, когда в октябре 2022 года Винисиус Жуниор, пробив в дальний угол, продлил безвыигрышную серию «Жироны» до семи матчей, 48-летний специалист, должно быть, почувствовал дежавю. Однако «Жирона» стала первым клубом, который поддержал его в трудную минуту, и теперь, когда на горизонте замаячили еврокубки, они точно не жалеют о своем решении.

В нынешнем сезоне «Жирона» впервые в своей истории одержала победу над «Барселоной», а в драматичном поединке с мадридским «Атлетико» на последней минуте одержала победу, что способствовало беспрецедентной борьбе за титул. Сезон 2023/2024 стал настолько историческим, насколько и неправдоподобным.

Позади остались неудачи и увольнения, Мичел – тренер, который воспользовался своим шансом. Своим выдающимся сезоном «Жирона» во многом обязана именно энергичному Мичелу, который подпрыгивает на поле и раздает указания с интенсивностью самого Пепа Гвардиолы.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Его подход заключается в манипулировании структурой соперника и поддержании давления с помощью пасов, постоянном изменении игровой схемы и адаптации билд-апа по ходу игры, чтобы вывести игроков соперника из их защитных зон.

С момента повышения в классе два сезона назад только «Барселона» и «Реал» выполнили больше передач на своей половине поля, чем «Жирона», а среднее время владения мячом в этом сезоне составило 28,1 секунды – по этому показателю подопечные Мичела также отстают только от двух грандов.

Проще говоря, это означает, что «Жирона» действует с уверенностью и креативностью большой команды: доминирует с мячом, перемещается с фланга на фланг, а затем находит своих технически одаренных игроков в карманах пространства за линией полузащиты соперника и стремится создать перегрузки в опасных зонах поля.

Статистика показывает, что у команды Мичела самая низкая скорость вертикального движения в дивизионе – они не спешат продвигать мяч вперед, а терпеливо играют до тех пор, пока не откроются бреши в обороне соперника.

Ярким примером их принципов игры стало эмоциональное возвращение Мичела в Вальекас в ноябре, когда его команде нужна была победа, чтобы восстановить пятиочковый запас над ближайшим преследователем в турнирной таблице.

«Жирона» начала игру неудачно, пропустив уже через пять минут после серии рикошетов и явно не справившись с тотальным прессингом хозяев.

Спустя всего две минуты после первого гола «Жирона» едва не подарила «Райо» второй после того, как у Эрика Гарсии отобрали мяч, а Дейли Блинд и Мигель Гутьеррес – левый центральный и фланговый защитники соответственно – в этот момент выдвинулись в полузащиту.

Но, несмотря на эти шаткие моменты, «Жирона» продолжает рисковать с игровой структурой во время билд-апа, стремясь выдвинуть игроков вперед и при этом выманивая давление на себя. Их настойчивость приносит свои плоды, и уже через 14 минут они создают свой первый серьезный шанс.

Перекатывая мяч через игроков обороны, «Жирона» выстраивает схему 3-2-5, а гибкий защитник Гутьеррес бежит вперед вместе с Артемом Довбиком и Савио (вне кадра), оставляя пять игроков поперек линии обороны «Райо».

Иван Мартин предлагает себя для паса, увлекая за собой игрока, который его опекает, и создавая пространство для Виктора Цыганкова.

Украинец – как и большинство игроков этой команды – быстроногий и изобретательный в узком пространстве, он без проблем принимает пас, выдерживая давление трех игроков соперника, прежде чем отдать мяч Мартину.

При этом левый защитник соперника Альфонсо Эспино выдвинулся к центру поля, и Янгель Эррера из «Жироны» оказывается на свободном пространстве на правом фланге.

Когда у Эрреры есть время прицелиться перед навесом, он выбирает Савио на противоположном фланге, а неудобная позиция Гутьерреса привлекает внимание к нему и отвлекает от хитрого бразильского вингера.

Он вводит мяч в зону, Гутьеррес помогает ему, а затем центрфорвард Довбик ударом пяткой завершает атаку ударом с линии вратарской – молниеносные смены игровой схемы и рискованное позиционирование разрывают оборонительную структуру соперника пас за пасом.

Индивидуальное мастерство играет огромную роль, и Мичел требует, чтобы его игроки верили в свои способности владеть мячом под давлением агрессивной защиты соперника. Страстная беседа с командой во время матча против «Севильи», попавшая в поле зрения телекамер Ла Лиги в августе, наглядно продемонстрировала эту философию.

«Вы должны дольше держать мяч у себя в ногах», – сказал он. «Это может быть трудно в условиях высокого прессинга, но вы должны держать мяч и проявлять характер. Вы должны держать мяч, ребята.

Минимум два касания. Показывайте, что идете в одну сторону, потом идите в другую. Укрывайте мяч, играйте так, будто вы играете на улице».

Чаще всего такое сочетание неустанного движения и смелости на мяче приносит свои плоды. Так было и в матче с «Райо», когда команда Мичела набрала 4,5 ожидаемых гола (xG) в захватывающем победном матче с камбэком.

Способность «Жироны» разрезать оборону соперников зависит от резких передач сзади; именно поэтому Мичел уделяет особое внимание выдвижению вперед боковых центральных защитников.

Схема 3-2-5 является основной в его билд-апе, в которой он требует от Гарсии и Блинда действовать на опережение и отдавать передачи в полузащиту. Не случайно, что по определению The Athletic, прогрессивный пас – тот, который перемещает мяч более чем на 25% ближе воротам соперника, – оба игрока входят в тройку лучших в Ла Лиге в этом сезоне.

Особенно в матчах, где они доминируют во владении мячом, эта установка становится еще более авантюрной, как в игре с «Мальоркой». Давид Лопес – якорь защиты, Блинд может выдвинуться в полузащиту и связывать игру с Савио, в то время как Гарсия продолжает связывать линии между собой, используя свой широкий спектр пасов из задней линии.

Атакующая форма почти превращается в 2-3-5, когда восемь игроков в полузащите стремятся перегрузить неуступчивую оборону соперника.

Не всегда все проходит гладко, но команда Мичела неизменно создает проблемы соперникам. Даже недавние поражения, показавшие, что шансы «Жироны» на титул были переоценены, продолжают демонстрировать острую комбинационную игру и инновационные повороты в тактических планах Мичела.

Поскольку еврокубки в следующем сезоне практически гарантирован, Ла Лига ждет новой эволюции Мичела с затаенным дыханием.

Том Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух