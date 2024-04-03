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  4. Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука
Испания
03 апреля 2024, 15:12 |
886
0

Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука

Бараха считает, что Роман как раз набрал хорошую форму

03 апреля 2024, 15:12 |
886
0
Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха огорчен тем, что форвард Роман Яремчук получил травму после возвращения из сборной и пропустит 2-3 недели.

Тренер считает, что украинец как раз набрал хорошую форму.

«Потеря Яремчука является существенной для нас, потому что он набрал хорошую форму и отлично ощущал себя на поле. А его физическая готовность делала его еще более важным для нас. Но такое случается, это происходит с нами в течение всего сезона».

«У нас много травм, но надеемся, что молодые игроки смогут этим воспользоваться», – сказал Бараха.

Яремчук в нынешнем сезоне забил три гола в Ла Лиге и один мяч в Кубке Испании.

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Валенсия Рубен Бараха Роман Яремчук чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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