Тренер Валенсии огорчен из-за ситуации Яремчука

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха огорчен тем, что форвард Роман Яремчук получил травму после возвращения из сборной и пропустит 2-3 недели.

Тренер считает, что украинец как раз набрал хорошую форму.

«Потеря Яремчука является существенной для нас, потому что он набрал хорошую форму и отлично ощущал себя на поле. А его физическая готовность делала его еще более важным для нас. Но такое случается, это происходит с нами в течение всего сезона».

«У нас много травм, но надеемся, что молодые игроки смогут этим воспользоваться», – сказал Бараха.

Яремчук в нынешнем сезоне забил три гола в Ла Лиге и один мяч в Кубке Испании.