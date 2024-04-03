Украина U-17 узнает соперников по Евро. Сборная попала в число сеяных

Сегодня сборная Украины U-17, которая вышла на Евро-2024, узнает своих сопернико в финальном турнире. Жеребьевка состоится 3 апреля в кипрской Ая-Напе (начало – в 19:00 по киевскому времени). 16 команд будут распределены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал выходят по две лучшие команды. Далее по сетке – полуфиналы и финал 5 июня в Лимасоле.

По итогам группового этапа сборная Украина будет сеяной.

С лучшим из всех победителей групп показателем в девять очков и разницей мячей 8—0 Украина попадет во время жеребьевки в число сеяных.

Корзина 1: Кипр (А1), Украина, Португалия, Франция, Дания, Италия, Австрия, Швеция.

Корзина 2: Польша, Англия, Испания, Сербия, Чехия, Уэльс, Словакия, Хорватия.

В группы из каждой корзины попадут по две команды.

Евро-2024 U-17 будет проходить на Кипре с 20 мая по 5 июня. Сборная Украины U-17 в 11-й раз в своей истории добралась до финального турнира чемпионата Европы.