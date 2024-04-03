Шаблий прокомментировал информацию об избиении и увольнении Хацкевича
Известный агент опроверг слухи из польских СМИ
Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал информацию об избиении главного тренера «Заглембе» (Сосновец) Александра Хацкевича:
«Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть «Заглембе», потому что в команде бардак».
На данный момент «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Польши, набрав 13 очков в 25 матчах чемпионата.
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