Шаблий прокомментировал информацию об избиении и увольнении Хацкевича

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал информацию об избиении главного тренера «Заглембе» (Сосновец) Александра Хацкевича:

«Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть «Заглембе», потому что в команде бардак».

На данный момент «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Польши, набрав 13 очков в 25 матчах чемпионата.