АВАГИМЯН: «Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии»
Полузащитник «Черноморца» поделился впечатлениями от фильма «20 дней в Мариуполе»
Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился впечатлениями от документального фильма «20 дней в Мариуполе», который в 2024 году выиграл «Оскар».
– Сейчас у всех на устах оскароносная документалка «20 дней в Мариуполе». Насколько для Вас это значимое событие, что весь мир увидел документальные свидетельства преступлений россиян?
– Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии. С точки зрения, что весь мир увидел правду обо всех преступлениях, это прекрасный фильм и можно поздравить его талантливых авторов. Но для всех мариупольцев это очень тяжело – снова погружаться в эти воспоминания. Не хочется даже комментировать.
Ранее Артур Авагимян поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины.
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