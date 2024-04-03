АВАГИМЯН: «Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии»

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился впечатлениями от документального фильма «20 дней в Мариуполе», который в 2024 году выиграл «Оскар».

– Сейчас у всех на устах оскароносная документалка «20 дней в Мариуполе». Насколько для Вас это значимое событие, что весь мир увидел документальные свидетельства преступлений россиян?

– Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии. С точки зрения, что весь мир увидел правду обо всех преступлениях, это прекрасный фильм и можно поздравить его талантливых авторов. Но для всех мариупольцев это очень тяжело – снова погружаться в эти воспоминания. Не хочется даже комментировать.

Ранее Артур Авагимян поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины.