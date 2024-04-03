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Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 15:06 |
377
0

АВАГИМЯН: «Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии»

Полузащитник «Черноморца» поделился впечатлениями от фильма «20 дней в Мариуполе»

03 апреля 2024, 15:06 |
377
0
АВАГИМЯН: «Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился впечатлениями от документального фильма «20 дней в Мариуполе», который в 2024 году выиграл «Оскар».

– Сейчас у всех на устах оскароносная документалка «20 дней в Мариуполе». Насколько для Вас это значимое событие, что весь мир увидел документальные свидетельства преступлений россиян?

– Я бы хотел, чтобы о Мариуполе никто не знал из-за этой трагедии. С точки зрения, что весь мир увидел правду обо всех преступлениях, это прекрасный фильм и можно поздравить его талантливых авторов. Но для всех мариупольцев это очень тяжело – снова погружаться в эти воспоминания. Не хочется даже комментировать.

Ранее Артур Авагимян поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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