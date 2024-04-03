В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» Донецк и львовский «Рух».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 18:00.

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 1-е место, имея 46 очка после 20 игр и лучшие дополнительные показатели, чем у «Кривбасса». У «Руха» 39 пунктов после 22 встреч и 5-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 команды сыграли вничью 1:1.

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Рух» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

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Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция