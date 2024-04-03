Вице-капитан Ливерпуля: «Заявление Клоппа придало команде мотивации»

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вспомнил, как команда узнала о решении Юргена Клоппа покинуть «красных», а также рассказал, придало ли оно дополнительной мотивации «красным».

«День начался как обычно. Затем Клопп назначил встречу на 10:30 утра, чего у нас никогда раньше не было, поэтому все спрашивали: «Что происходит?». Он зашёл в раздевалку и сказал нам, что во время его выступления появились некоторые новости. Итак, мы узнали об этом как игроки одновременно со всеми остальными, но он рассказал нам лично.

Клопп сказал, что это его последний сезон, что ему нужен перерыв, чтобы провести время со своей семьёй. Я не знал, что делать. Мы думали, что это шутка. Никто из нас этого не ожидал. После того как Клопп вышел из комнаты, все просто сидели и думали: «Что это было?»

После того, как Юрген сообщил эту новость, ван Дейк сказал нам всем, что мы обязаны делать дальше. Он сказал: «Это огромная новость, которая потрясёт футбольный мир, но мы не можем позволить ей отвлекать нас, мы должны использовать её как мотивацию. Этот менеджер привёл нас к такому большому успеху, он позволил нам осуществить наши мечты, поэтому мы в долгу перед ним и должны сделать всё, что в наших силах, чтобы устроить ему наилучшие проводы».

Вирджил сказал, что если люди думают, что уход Клоппа заставит нас усомниться в себе, то нам нужно доказать, что они ошибаются. Это была важная новость, но как профессионалы мы должны были быстро собраться с мыслями и двигаться дальше», — приводит слова Александер-Арнольда издание The Athletic.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, за девять туров до финиша сезона опережая идущий вторым «Арсенал» на два очка, а в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с итальянской «Аталантой».