Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Рух
Поединок пройдет 7 апреля в 18:00 во Львове
В воскресенье, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» Донецк и львовский «Рух».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 1-е место, имея 46 очков после 20 игр и лучшие дополнительные показатели, чем у «Кривбасса». У «Руха» 39 пунктов после 22 встреч и 5-я позиция.
В поединке первого круга сезона-2023/2024 команды сыграли вничью 1:1.
Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Рух» проводит УПЛ ТВ.
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