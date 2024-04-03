Артур АВАГИМЯН: «Постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших фанатов»

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

– Вас ждет насыщенная неделя. С какими надеждами отправились во Львов на кубковый полуфинал против «Шахтера»?

– Это очень важная игра. Постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших болельщиков.

– Успешное выступление в кубке реабилитирует команду за неудачи в чемпионате?

– Да.

– После Кубка Украины вас ждет домашняя игра с «Александрией». Как для «Черноморца» будут расставлены приоритеты между двумя турнирами?

– Каждая игра для нас важна. Никаких приоритетов.

Ранее ожиданиями от полуфинального матча поделился защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.