Артур АВАГИМЯН: «Постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших фанатов»
Полузащитник «Черноморца» поделился ожиданиями от кубкового матча с «Шахтером»
Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Украины против донецкого «Шахтера».
– Вас ждет насыщенная неделя. С какими надеждами отправились во Львов на кубковый полуфинал против «Шахтера»?
– Это очень важная игра. Постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших болельщиков.
– Успешное выступление в кубке реабилитирует команду за неудачи в чемпионате?
– Да.
– После Кубка Украины вас ждет домашняя игра с «Александрией». Как для «Черноморца» будут расставлены приоритеты между двумя турнирами?
– Каждая игра для нас важна. Никаких приоритетов.
Ранее ожиданиями от полуфинального матча поделился защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.
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