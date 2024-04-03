ФОТО. Матч между Ньюкаслом и Эвертоном в АПЛ прервали по необычной причине
Украинец Миколенко смог пару минут передохнуть
Матч 31-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Эвертоном» приостановили в середине первого тайма на 20-й минуте.
Это было сделано для того, чтобы футболисты, соблюдающие пост в Рамадан, могли поесть и выпить воды. Такой возможностью воспользовались африканцы Амаду Онана, Идрисса Гейе, Абдулай Дукуре и несколько других игроков (Миколенко тоже воспользовался моментом).
Отметим, что в священный для мусульман месяц Рамадан запрещено есть и пить в светлое время суток — и футболисты получили право на перекус сразу после захода солнца.
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