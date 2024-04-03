Эксперт объяснил, почему Малиновский и Яремчук получили серьезные травмы

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук объяснил, почему полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский и нападающий «Валенсии» Роман Яремчук получили серьезные травмы:

«Нагрузка Реброва точно ни при чем. Здесь есть две причины – эмоциональное напряжение и плохие газоны в матчах за сборную. Скорее всего, эмоциональный всплеск был очень высоким, и футболисты играли на пределе своих сил, особенно это касается Яремчука.

Было видно, что и Малиновскому тяжело давались игры, он поскользнулся, когда исландцы забили гол. Многие наши футболисты падали. Газон был тяжелый, не очень высокого качества с вязким полем, что во Вроцлаве, что в Зенице. Наши футболисты были так заряжены на матче, что мышцы потом не выдержали.

К тому же, у Малиновского и Яремчука не было длительного цикла, чтобы они постоянно играли в стартовом составе. Все эти факторы и сыграли роль в полученных травмах. На ровном месте повреждений не бывает.

Теперь о простудах Зубкова и Миколенко. Подтверждено, что спортсмены, которые работают под нагрузками, больше подвержены заболеваниям. Тем более, во время переездов и перелетов они пересекаются с большим количеством людей, а в Европе и Украине сейчас свирепствует вирус. В конце зимы – начале весны организм расслаблен и подхватить заразу не составляет труда. От природы никуда не убежишь».

Ранее причины травм игроков сборной Украины объяснил Йожеф Сабо.