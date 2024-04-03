Артур АВАГИМЯН: «Тренерский штаб Черноморца вселил в нас веру»
Полузащитник «Черноморца» прокомментировал плохой рестарт команды в УПЛ
Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал плохой рестарт своей команды в УПЛ.
– «Черноморец» после ужасного отрезка весной прорвало в Житомире. Насколько в плане психологии было важно получить положительный результат?
– Очень важно. Мы все понимали, что не имели права проиграть.
– Можно сказать, что пауза на сборные пошла вам на пользу?
– Да, надо отметить тренерский штаб, который вселил нам веру в себя и дал нам поддержку в сложный период.
– Почему команда так плохо рестартовала в УПЛ?
– Не знаю. Не сказал бы, что мы плохо играли, но всегда чего-то не хватало. Мячи курьезные пропускали.
– Внутри команды как справлялись с давлением, которое на вас оказывалось?
– Хорошо справились, благодаря тренерскому штабу. Если бы не они, думаю, у команды был бы другой настрой.
– Как одесские фаны реагировали на неудачную серию команды? Вас больше прибивали или слова поддержки также звучали с их стороны?
– Люди разделились 50/50. Тем, кто поддерживали, большое спасибо, это очень важно.
– Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук индивидуально с каждым говорил?
– Просто в коллективе между собой поговорили.
Ранее Артур Авагимян прокомментировал победу над «Полесьем» в 22-м туре УПЛ.
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