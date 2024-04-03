Артур АВАГИМЯН: «Тренерский штаб Черноморца вселил в нас веру»

Полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал плохой рестарт своей команды в УПЛ.

– «Черноморец» после ужасного отрезка весной прорвало в Житомире. Насколько в плане психологии было важно получить положительный результат?

– Очень важно. Мы все понимали, что не имели права проиграть.

– Можно сказать, что пауза на сборные пошла вам на пользу?

– Да, надо отметить тренерский штаб, который вселил нам веру в себя и дал нам поддержку в сложный период.

– Почему команда так плохо рестартовала в УПЛ?

– Не знаю. Не сказал бы, что мы плохо играли, но всегда чего-то не хватало. Мячи курьезные пропускали.

– Внутри команды как справлялись с давлением, которое на вас оказывалось?

– Хорошо справились, благодаря тренерскому штабу. Если бы не они, думаю, у команды был бы другой настрой.

– Как одесские фаны реагировали на неудачную серию команды? Вас больше прибивали или слова поддержки также звучали с их стороны?

– Люди разделились 50/50. Тем, кто поддерживали, большое спасибо, это очень важно.

– Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук индивидуально с каждым говорил?

– Просто в коллективе между собой поговорили.

Ранее Артур Авагимян прокомментировал победу над «Полесьем» в 22-м туре УПЛ.