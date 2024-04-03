Киченок / Киченок – Киз / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Чарльстоне
4 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжат выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинки сразятся с американским дуэтом Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд. Встреча состоится 5-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча с участием Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.
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