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WTA
03 апреля 2024, 11:42 |
92
0

Киченок / Киченок – Киз / Таунсенд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Чарльстоне

03 апреля 2024, 11:42 |
92
0
Киченок / Киченок – Киз / Таунсенд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

4 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжат выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинки сразятся с американским дуэтом Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд. Встреча состоится 5-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча с участием Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

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Мэдисон Киз Тейлор Таунсенд Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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