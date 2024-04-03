Богдан ЛЕДНЕВ: «Никто не знает, чего ждать от Зари»

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Год назад «Заря» и «Днепр-1» боролись за чемпионство, сейчас ситуация для обеих команд в корне изменилась. Как думаете, что на это повлияло: уход лидеров, конкуренты усилились или что-то другое?

– «Днепр-1» в этом сезоне демонстрирует хорошие результаты, мы находимся в верхней части турнирной таблицы, выкладываемся на полную во время матчей, чтобы получить результат и, как следствие, попасть в зону еврокубков в конце сезона. Что касается «Зари», то я некомпетентен в данном вопросе, потому что внутреннюю кухню клуба знают только непосредственные участники.

– У «Зари» перед встречей с нашей командой будет матч с «Динамо». Вы играли за обе команды, сможете спрогнозировать результат?

– Футбол – дело, которое просто невозможно спрогнозировать. В последней игре «Заря» вышла нестандартным составом, который мало кто ожидал, поэтому никто не знает, чего стоит ждать на этот раз. Время расставит все на свои места.

Матч «Днепр-1» – «Заря» состоится 9 апреля в 13:00 по киевскому времени.