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  4. Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона
Англия
03 апреля 2024, 11:07 |
168
0

Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил Рою Кину

03 апреля 2024, 11:07 |
168
0
Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на слова легендарного футболиста Роя Кина, который заявил, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд – игрок уровня 4-го дивизиона Англии:

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«Я не согласен с Роем Кином, абсолютно нет. Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире и помог нам выиграть то, что мы выиграли в прошлом сезоне. Он исключительный».

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 29 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Рой Кин Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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