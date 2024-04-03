Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона
Главный тренер «Манчестер Сити» ответил Рою Кину
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на слова легендарного футболиста Роя Кина, который заявил, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд – игрок уровня 4-го дивизиона Англии:
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«Я не согласен с Роем Кином, абсолютно нет. Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире и помог нам выиграть то, что мы выиграли в прошлом сезоне. Он исключительный».
В этом сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 29 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
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