Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы лучшие игроки и тренеры 22-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 10:36 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:37
469
0

Названы лучшие игроки и тренеры 22-го тура Украинской Премьер-лиги

Хавбек Артур Авагимян из Черноморца и коуч Александр Шовковский из Динамо признаны лучшими

03 апреля 2024, 10:36 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:37
469
0
Названы лучшие игроки и тренеры 22-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Пресс-служба Украинской Премьер-лиги официально объявила лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура.

Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля.

Лучшим игроком тура стал Артур Авагимян («Черноморец»), который сделал хет-трик в матче против «Полесья» (4:1).

Претендентами на лучшего игрока 22-го тура УПЛ также были Николай Шапаренко («Динамо»), Марьян Швед («Шахтер»), Эдуардо Герреро («Заря»).

Лучшим тренером тура назван Александр Шовковский («Динамо»), который привел киевскую команду к победе над «Ворсклой» (5:1).

Претендентами на лучшего тренера 22-го тура УПЛ также были Желько Любенович («Минай»), Юрий Максимов («Днепр-1»), Роман Григорчук («Черноморец»).

На официальных ресурсах УПЛ Авагимян набрал 42% голосов в Instagram и 44% в Google Form. Шовковский получил 48% голосов болельщиков в Instagram и 34.2% в Google Form.

По теме:
Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Динамо показало, как Ярмоленко вернулся на поле после травмы и забил
ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига лучший игрок Марьян Швед Артур Авагимян лучший тренер
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Футбол | 02 апреля 2024, 19:57 1
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин

Серхио Сегура высказался об украинском вратаре

Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Теннис | 03 апреля 2024, 02:05 9
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне

Даяна уступила Магде Линетт в 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в США

Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане – путлер получил под дых
Война | 03.04.2024, 05:31
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане – путлер получил под дых
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане – путлер получил под дых
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
Футбол | 02.04.2024, 15:59
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?
Футбол | 03.04.2024, 07:25
Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?
Каталония, Мадрид или Ближний Восток: какое будущее ждет Жоау Феликса?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
01.04.2024, 20:00 12
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 10
Футбол
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
01.04.2024, 22:07 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
02.04.2024, 10:03 4
Футбол
ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024
01.04.2024, 12:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем