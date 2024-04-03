Названы лучшие игроки и тренеры 22-го тура Украинской Премьер-лиги
Хавбек Артур Авагимян из Черноморца и коуч Александр Шовковский из Динамо признаны лучшими
Пресс-служба Украинской Премьер-лиги официально объявила лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура.
Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля.
Лучшим игроком тура стал Артур Авагимян («Черноморец»), который сделал хет-трик в матче против «Полесья» (4:1).
Претендентами на лучшего игрока 22-го тура УПЛ также были Николай Шапаренко («Динамо»), Марьян Швед («Шахтер»), Эдуардо Герреро («Заря»).
Лучшим тренером тура назван Александр Шовковский («Динамо»), который привел киевскую команду к победе над «Ворсклой» (5:1).
Претендентами на лучшего тренера 22-го тура УПЛ также были Желько Любенович («Минай»), Юрий Максимов («Днепр-1»), Роман Григорчук («Черноморец»).
На официальных ресурсах УПЛ Авагимян набрал 42% голосов в Instagram и 44% в Google Form. Шовковский получил 48% голосов болельщиков в Instagram и 34.2% в Google Form.
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