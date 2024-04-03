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Лига чемпионов
03 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:25
300
2

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Врач сказал, что Уокер не сыграет против Реала, но...»

Главный тренер «Манчестер Сити» верит в возвращение возрастного защитника

03 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:25
300
2
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Врач сказал, что Уокер не сыграет против Реала, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал состояние здоровья правого защитника Кайла Уокера:

«Врач сказал, что Кайл Уокер не будет готов сыграть против «Реала» на следующей неделе. Но Кайл есть Кайл... и у него особая генетика. Врач сказал, что травма является достаточно серьезной. Но Кайл есть Кайл!».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответный матч назначен на 17 апреля.

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Кайл Уокер Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов травма
Источник Фабрицио Романо
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Vitaliy Konokrad
частенько після таких "АЛЕ" зявляються нові пости на каналі Бабелюка  
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bzzzzzz
без Вокера торба
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