Жузеп ГВАРДИОЛА: «Врач сказал, что Уокер не сыграет против Реала, но...»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал состояние здоровья правого защитника Кайла Уокера:

«Врач сказал, что Кайл Уокер не будет готов сыграть против «Реала» на следующей неделе. Но Кайл есть Кайл... и у него особая генетика. Врач сказал, что травма является достаточно серьезной. Но Кайл есть Кайл!».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответный матч назначен на 17 апреля.