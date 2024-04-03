Жузеп ГВАРДИОЛА: «Врач сказал, что Уокер не сыграет против Реала, но...»
Главный тренер «Манчестер Сити» верит в возвращение возрастного защитника
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал состояние здоровья правого защитника Кайла Уокера:
«Врач сказал, что Кайл Уокер не будет готов сыграть против «Реала» на следующей неделе. Но Кайл есть Кайл... и у него особая генетика. Врач сказал, что травма является достаточно серьезной. Но Кайл есть Кайл!».
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответный матч назначен на 17 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Елабуге собирают дроны, используемые для атак на Украину.
Клуб проведет внеочередную общую ассамблею