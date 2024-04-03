Испания03 апреля 2024, 07:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:00
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Есть Роналду и Роналдо. Марсело собрал сборную из бывших партнеров
Бывший капитан «Реала» собрал Команда мечты
03 апреля 2024, 07:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:00
224
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Один из лучших фланговых защитников XX века Марсело составил Команду мечты среди футболистов, с которыми играл вместе.
Команда мечты Марсело (из бывших партнеров)
Вратарь: Кейлор Навас;
Защитники: Рафинья, Тиаго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос;
Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос;
Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.
Отметим, что бразилец большую часть своей карьеры провел в мадридском «Реале», за который сыграл 546 матчей, забил 38 голов и сделал 103 ассиста. Также на его счету 58 матчей и 6 голов за национальную сборную.
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