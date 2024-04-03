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Испания
03 апреля 2024, 07:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:00
224
0

Есть Роналду и Роналдо. Марсело собрал сборную из бывших партнеров

Бывший капитан «Реала» собрал Команда мечты

03 апреля 2024, 07:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:00
224
0
Есть Роналду и Роналдо. Марсело собрал сборную из бывших партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Один из лучших фланговых защитников XX века Марсело составил Команду мечты среди футболистов, с которыми играл вместе.

Команда мечты Марсело (из бывших партнеров)

Вратарь: Кейлор Навас;

Защитники: Рафинья, Тиаго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос;

Полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос;

Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.

Отметим, что бразилец большую часть своей карьеры провел в мадридском «Реале», за который сыграл 546 матчей, забил 38 голов и сделал 103 ассиста. Также на его счету 58 матчей и 6 голов за национальную сборную.

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Марсело Команда мечты Кейлор Навас Рафинья Диас Тиаго Силва Серхио Рамос Роберто Карлос Каземиро Лука Модрич Тони Кроос Криштиану Роналду Неймар Роналдо
Источник TNT Sports
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