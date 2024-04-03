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  4. Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Германия
03 апреля 2024, 06:50 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:52
1834
0

Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?

Форвард «Баварии» забил 31 гол и имеет 62 очка в рейтинге

03 апреля 2024, 06:50 | Обновлено 03 апреля 2024, 06:52
1834
0
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Twitter

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 31 гол (62 очка для рейтинга).

Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе идет на второй позиции (24 гола, 48 очков), опережая Серу Гирасси из «Штутгарта» и Лаутаро Мартинеса из «Интера» (23 мяча, 46 очков).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 18 голов (36 очков) и делит 7–9 места.

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» делит 13–18 места, забив 16 мячей (32 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 3 апреля 2024 года

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Золотая бутса Штутгарт Жирона Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Артем Довбик Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Серу Гирасси
Источник Sport.ua
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