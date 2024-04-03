Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 31 гол (62 очка для рейтинга).

Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе идет на второй позиции (24 гола, 48 очков), опережая Серу Гирасси из «Штутгарта» и Лаутаро Мартинеса из «Интера» (23 мяча, 46 очков).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 18 голов (36 очков) и делит 7–9 места.

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» делит 13–18 места, забив 16 мячей (32 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 3 апреля 2024 года