Нидерланды. ПСВ выиграл на выезде и упрочил лидерство
Вечером 2 апреля состоялись три матча 28-го тура чемпионата Нидерландов
Вечером 2 апреля состоялись три матча 28-го тура чемпионата Нидерландов.
ПСВ выиграл на выезде у Эксельсиора (2:0) и упрочил лидерство.
Лидеры: ПСВ (75 очок), Фейенорд (65), Твенте (56), АЗ Алкмаар (52), Аякс (44), НЕК Неймеген (43).
Чемпионат Нидерландов. 28-й тур, 2 апреля
Эксельсиор – ПСВ – 0:2
Голы: Мауро Жуниор, 58, Бакайоко, 62
Витесс – Спарта Роттердам – 1:4
Голы: Козловски, 45+1 – Мито, 7, Клемент, 19, Сайто, 43, Эрдгейзен, 58
Фортуна Ситтард – НЕК Неймеген – 1:1
Голы: Сирхюйс, 75 – Гонсалес Байон, 59
Турнирная таблица
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