Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды. ПСВ выиграл на выезде и упрочил лидерство
Чемпионат Нидерландов
Витесс
02.04.2024 19:45 – FT 1 : 4
Спарта Роттердам
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:26
43
0

Нидерланды. ПСВ выиграл на выезде и упрочил лидерство

Вечером 2 апреля состоялись три матча 28-го тура чемпионата Нидерландов

03 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 05:26
43
0
Нидерланды. ПСВ выиграл на выезде и упрочил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялись три матча 28-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ выиграл на выезде у Эксельсиора (2:0) и упрочил лидерство.

Лидеры: ПСВ (75 очок), Фейенорд (65), Твенте (56), АЗ Алкмаар (52), Аякс (44), НЕК Неймеген (43).

Чемпионат Нидерландов. 28-й тур, 2 апреля

Эксельсиор – ПСВ – 0:2

Голы: Мауро Жуниор, 58, Бакайоко, 62

Витесс – Спарта Роттердам – 1:4

Голы: Козловски, 45+1 – Мито, 7, Клемент, 19, Сайто, 43, Эрдгейзен, 58

Фортуна Ситтард – НЕК Неймеген – 1:1

Голы: Сирхюйс, 75 – Гонсалес Байон, 59

Турнирная таблица

По теме:
Хави может возглавить один из самых титулованных клубов мира
Чемпионат Нидерландов. Поражение ПСВ, Аякс добыл выездную победу
Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне
чемпионат Нидерландов по футболу Эксельсиор ПСВ Витесс Спарта Роттердам Фортуна Ситтард НЕК Неймеген
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ
Футбол | 02 апреля 2024, 21:52 3
Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ
Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ

Крис Саттон высказался об украинском футболисте

Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03 апреля 2024, 01:54 0
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02.04.2024, 07:17
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
Футбол | 02.04.2024, 15:59
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Футбол | 02.04.2024, 07:01
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
01.04.2024, 10:08
Футбол
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
01.04.2024, 14:08 102
Футбол
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
01.04.2024, 15:47 4
Биатлон
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 2
Теннис
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
01.04.2024, 20:35 4
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
01.04.2024, 10:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем