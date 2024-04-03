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03 апреля 2024, 01:31 |
16
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 апреля 2024, 01:31 |
16
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 3 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Арсенал – Лутон Таун

Ggbet 1.11 – 12.80 – 28.00

22:15 Манчестер Сити – Астон Вилла

Ggbet 1.31 – 6.36 – 10.60

ТЕННИС

22:30 Элина Свитолина – Дарья Сэвилл

Ggbet 1.38 – 3.08

КИБЕРСПОРТ

13:00 LNG Esports – Weibo Gaming

Ggbet 1.43 – 2.82

19:00 Austian Force – Eintracht Spandau

Ggbet 2.00 – 1.73

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Источник Sport.ua
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