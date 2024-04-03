СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 апреля

В среду, 3 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Арсенал – Лутон Таун

1.11 – 12.80 – 28.00

22:15 Манчестер Сити – Астон Вилла

1.31 – 6.36 – 10.60

ТЕННИС

22:30 Элина Свитолина – Дарья Сэвилл

1.38 – 3.08

КИБЕРСПОРТ

13:00 LNG Esports – Weibo Gaming

1.43 – 2.82

19:00 Austian Force – Eintracht Spandau

2.00 – 1.73