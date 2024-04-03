Другие новости03 апреля 2024, 01:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
03 апреля 2024, 01:31 |
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В среду, 3 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Арсенал – Лутон Таун
22:15 Манчестер Сити – Астон Вилла
ТЕННИС
22:30 Элина Свитолина – Дарья Сэвилл
КИБЕРСПОРТ
13:00 LNG Esports – Weibo Gaming
19:00 Austian Force – Eintracht Spandau
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