2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами Бенфика и Спортинг.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

На 47-й минуте Мортен Хьюлманн поразил ворота украинца после хорошего удара в девятку. На 53-й минуте хозяева отыгрались благодаря мячу Николасу Отаменди.

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На 55-й Спортинг снова забил Трубину. На этот раз отличился Паулиньо. На 64-й Рафа Силва сравнял счет для Бенфики.

Первый поединок завершился 2:1 в пользу львов. Трубину и компании нужно догонять, разница в 1 гол.

ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии