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  4. ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии
Португалия
03 апреля 2024, 00:17 |
225
1

ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии

Спортинг забил Анатолию уже дважды в ответной игре, Бенфика сумела сравнять

03 апреля 2024, 00:17 |
225
1
ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами Бенфика и Спортинг.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

На 47-й минуте Мортен Хьюлманн поразил ворота украинца после хорошего удара в девятку. На 53-й минуте хозяева отыгрались благодаря мячу Николасу Отаменди.

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram

На 55-й Спортинг снова забил Трубину. На этот раз отличился Паулиньо. На 64-й Рафа Силва сравнял счет для Бенфики.

Первый поединок завершился 2:1 в пользу львов. Трубину и компании нужно догонять, разница в 1 гол.

ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Шевченко
Трупин - это дырка на воротах. Он всегда пропускает все, что летит в пару сантиметров от него, не говоря уже о метре от него. Он только отбивает то, что летит в него, хотя это тоже умение выбрать позицию, но то что в летит чуть в сторону от него, это гол с вероятностью более 90 процентов
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