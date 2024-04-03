ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии
Спортинг забил Анатолию уже дважды в ответной игре, Бенфика сумела сравнять
2 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами Бенфика и Спортинг.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
На 47-й минуте Мортен Хьюлманн поразил ворота украинца после хорошего удара в девятку. На 53-й минуте хозяева отыгрались благодаря мячу Николасу Отаменди.
❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram
На 55-й Спортинг снова забил Трубину. На этот раз отличился Паулиньо. На 64-й Рафа Силва сравнял счет для Бенфики.
Первый поединок завершился 2:1 в пользу львов. Трубину и компании нужно догонять, разница в 1 гол.
ВИДЕО. Трубин пропустил супергол в девятку в полуфинале Кубка Португалии
🇵🇹 Goal: Morten Hjulmand | Benfica - Sporting | 🅰️ Viktor Gyökerespic.twitter.com/GNwJVV9bGG— FootColic ⚽️ (@FootColic) April 2, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик летом может покинуть «Жирону»
Жорже Мендеш будет представлять интересы Андрея на трансферном рынке