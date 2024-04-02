Сыграет ли Миколенко? Стал известен состав Эвертона на матч с Ньюкаслом
Поединок состоится 2 апреля в 21:30 по Киеву
2 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Эвертон».
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Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс-Парк» в Ньюкасле. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Наставники команд уже объявили стартовые составы на игру. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко появится на поле с первых минут.
Прошлый матч «Эвертона» украинец пропустил из-за болезни.
Стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон:
HOWAY NEWCASTLE! 💪#NEWEVE // #NUFC pic.twitter.com/WxJouLtQAm— Newcastle United FC (@NUFC) April 2, 2024
Tonight's Toffees! ✊ #NEWEVE pic.twitter.com/ubjmf2zqvr— Everton (@Everton) April 2, 2024
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