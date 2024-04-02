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Англия
02 апреля 2024, 20:46 | Обновлено 02 апреля 2024, 20:48
799
0

Сыграет ли Миколенко? Стал известен состав Эвертона на матч с Ньюкаслом

Поединок состоится 2 апреля в 21:30 по Киеву

02 апреля 2024, 20:46 | Обновлено 02 апреля 2024, 20:48
799
0
Сыграет ли Миколенко? Стал известен состав Эвертона на матч с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Эвертон».

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Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс-Парк» в Ньюкасле. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Наставники команд уже объявили стартовые составы на игру. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко появится на поле с первых минут.

Прошлый матч «Эвертона» украинец пропустил из-за болезни.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Эвертон:

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Виталий Миколенко стартовые составы Эвертон Ньюкасл Ньюкасл - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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