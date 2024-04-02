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  4. ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 20:16 |
2335
3

ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал

Произошло это перед началом матча 22-го тура УПЛ «Ворскла» – «Динамо»

02 апреля 2024, 20:16 |
2335
3
ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

31 марта 2024 года состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо». Победу со счетом 5:1 одержала гостевая команда.

После травмы на поле вернулся лидер киевлян Андрей Ярмоленко, забивший один из голов в этом матче.

Перед началом поединка болельщик предложил Ярмоленко выпить пива, однако вингер лишь искренне улыбнулся в ответ на предложение.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» десять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал

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Источник Украинский футбол
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dimando560
А де на відео пропозиція випити пиво? Щось не помітив
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Cruyff
Хто автор цієї новини, статті чи гівна, щоб це не було?  
Чувака можна сміливо висувати на Шевченківську премію. 
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