ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал
Произошло это перед началом матча 22-го тура УПЛ «Ворскла» – «Динамо»
31 марта 2024 года состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо». Победу со счетом 5:1 одержала гостевая команда.
После травмы на поле вернулся лидер киевлян Андрей Ярмоленко, забивший один из голов в этом матче.
Перед началом поединка болельщик предложил Ярмоленко выпить пива, однако вингер лишь искренне улыбнулся в ответ на предложение.
В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» десять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал
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