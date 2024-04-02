31 марта 2024 года состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо». Победу со счетом 5:1 одержала гостевая команда.

После травмы на поле вернулся лидер киевлян Андрей Ярмоленко, забивший один из голов в этом матче.

Перед началом поединка болельщик предложил Ярмоленко выпить пива, однако вингер лишь искренне улыбнулся в ответ на предложение.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» десять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

ВИДЕО. Болельщик пригласил Ярмоленко выпить пива. Вингер отреагировал