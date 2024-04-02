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Кубок Украины
02 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:50
586
0

Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Полесье – Ворскла

Матч полуфинала Кубка Украины пройдет в Житомире

02 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:50
586
0
Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Полесье – Ворскла
ФК Полесье

4 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Игра пройдет в Житомире на Центральном стадионе, начало в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В четвертьфинале житомирская команда прошла «Александрию», а «Ворскла» была сильнее «Оболони». В другом полуфинале 3 апреля сыграют «Шахтер» и «Черноморец».

Матч покажет канал УПЛ-ТВ.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

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Источник Sport.ua
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