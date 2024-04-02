Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Полесье – Ворскла
Матч полуфинала Кубка Украины пройдет в Житомире
4 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой». Игра пройдет в Житомире на Центральном стадионе, начало в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В четвертьфинале житомирская команда прошла «Александрию», а «Ворскла» была сильнее «Оболони». В другом полуфинале 3 апреля сыграют «Шахтер» и «Черноморец».
Матч покажет канал УПЛ-ТВ.
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
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