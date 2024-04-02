Лидер Зари: «Если будет стимуляция на матч с Динамо – это очень хорошо»

Полузащитник «Зари» Вячеслав Чурко еще раз подтвердил, что владелец клуба Евгений Геллер пообещал погасить долги 19 мая, а также будет рад, если кто-то из соперников киевлян в чемпионате финансово простимулирует луганчан на хороший результат.

«Все понимают, что эта ситуация (с долгами – прим) влияет на команду. Но было сказано, что 19 мая президент закроет этот вопрос. Ждем».

«Теперь матч с «Динамо», и мы готовимся, хотим показать себя хорошо, а если будет стимуляция – это еще лучше тогда, очень хорошо», — сказал Чурко.

Перенесенный матч 6 тура чемпионата Украины состоится 4 апреля.