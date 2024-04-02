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  4. Лидер Зари: «Если будет стимуляция на матч с Динамо – это очень хорошо»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 19:17 |
536
5

Лидер Зари: «Если будет стимуляция на матч с Динамо – это очень хорошо»

Чурко рассказал о том, что игроки ждут свои деньги

02 апреля 2024, 19:17 |
536
5
Лидер Зари: «Если будет стимуляция на матч с Динамо – это очень хорошо»
ФК Заря. Вячеслав Чурко

Полузащитник «Зари» Вячеслав Чурко еще раз подтвердил, что владелец клуба Евгений Геллер пообещал погасить долги 19 мая, а также будет рад, если кто-то из соперников киевлян в чемпионате финансово простимулирует луганчан на хороший результат.

«Все понимают, что эта ситуация (с долгами – прим) влияет на команду. Но было сказано, что 19 мая президент закроет этот вопрос. Ждем».

«Теперь матч с «Динамо», и мы готовимся, хотим показать себя хорошо, а если будет стимуляция – это еще лучше тогда, очень хорошо», — сказал Чурко.

Перенесенный матч 6 тура чемпионата Украины состоится 4 апреля.

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Вячеслав Чурко Заря Луганск Заря - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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AK.228
Буде! Умовні 300-400 тисяч$
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-1
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FunnyCat_____
разве что Кривбасс раскошелится 
у Днепра сейчас не те финансовые условия, а шахтер по привычке простимулирует  судью!
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-2
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