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Англия
02 апреля 2024, 18:31 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:32
225
1

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я горжусь тем, что тренирую Брайтон»

Главный тренер «Брайтона» сфокусирован на работе в клубе

02 апреля 2024, 18:31 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:32
225
1
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я горжусь тем, что тренирую Брайтон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал, что сфокусирован на работе в клубе:

«Я горжусь тем, что тренирую «Брайтон». Я знаю, что мне действительно повезло работать с этими игроками, в этом клубе. На данный момент у меня есть контракт, все внимание сосредоточено на футбольном поле. Я действительно расслаблен, проблем нет. Единственная проблема - это травмы! Но не мой контракт или мое будущее».

Ранее сообщалось, что летом в контракте Роберто Де Дзерби начнет действовать клаусула в размере 12-13 миллионов фунтов стерлингов.

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Брайтон Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Max123
знаючи лицемірство цього персонажу - він вже лижі змащує )
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