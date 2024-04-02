Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я горжусь тем, что тренирую Брайтон»

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал, что сфокусирован на работе в клубе:

«Я горжусь тем, что тренирую «Брайтон». Я знаю, что мне действительно повезло работать с этими игроками, в этом клубе. На данный момент у меня есть контракт, все внимание сосредоточено на футбольном поле. Я действительно расслаблен, проблем нет. Единственная проблема - это травмы! Но не мой контракт или мое будущее».

Ранее сообщалось, что летом в контракте Роберто Де Дзерби начнет действовать клаусула в размере 12-13 миллионов фунтов стерлингов.