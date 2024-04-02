Президент Днепра-1 – о базе: «Мы воюем с рукожопыми дебилами»
Юрий Береза собирается сделать шаги по защите футболистов и персонала
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал разрушение спортивно-тренировочной базы в результате атаки рашистов.
– Юрий Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, обстрел рашистами базы клуба в Приднепровске?
– Дело в том, что мы воюем с рукожопыми дебилами и они целясь по объектам инфраструктуры могут попасть куда угодно. Прилет по базе – это пример. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу.
– Для клуба последствия будут, как финансовые, так и моральные?
– Конечно, более моральные, потому что все это имущество государства и арендовано нашим клубом. По большому счету, по справедливости – государство должно обеспечить защиту своего имущества. А мы со своей стороны сделаем определенные шаги по защите детей, женской команды, личного состава. И это будет обсуждаться в ближайшее время, чтобы защитить футболистов и персонал.
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