ЛЕОНЕНКО: «Буткевич, если хочешь спасти Полесье, то давай встретимся»
Бывший нападающий «Динамо» поделился мыслями о спаде житомирян
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями относительно спада житомирского «Полесья».
– Виктор Евгеньевич, что, по Вашему мнению, произошло с «Полесьем»?
– Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевич, если хочешь спасти «Полесье», давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь.
В 2024 году «Полесье» набрало лишь 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги.
Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко разобрал, как вера Геннадия Буткевича в украинских тренеров мешает развитию «Полесья».
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