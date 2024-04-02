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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 18:01 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:07
661
2

ЛЕОНЕНКО: «Буткевич, если хочешь спасти Полесье, то давай встретимся»

Бывший нападающий «Динамо» поделился мыслями о спаде житомирян

02 апреля 2024, 18:01 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:07
661
2
ЛЕОНЕНКО: «Буткевич, если хочешь спасти Полесье, то давай встретимся»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями относительно спада житомирского «Полесья».

– Виктор Евгеньевич, что, по Вашему мнению, произошло с «Полесьем»?

– Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевич, если хочешь спасти «Полесье», давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь.

В 2024 году «Полесье» набрало лишь 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко разобрал, как вера Геннадия Буткевича в украинских тренеров мешает развитию «Полесья».

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Виктор Леоненко Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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