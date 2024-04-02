ЛЕОНЕНКО: «Буткевич, если хочешь спасти Полесье, то давай встретимся»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями относительно спада житомирского «Полесья».

– Виктор Евгеньевич, что, по Вашему мнению, произошло с «Полесьем»?

– Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевич, если хочешь спасти «Полесье», давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь.

В 2024 году «Полесье» набрало лишь 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко разобрал, как вера Геннадия Буткевича в украинских тренеров мешает развитию «Полесья».